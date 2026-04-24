Preti vittime del nazifascismo | un incontro di memoria e storia con Paolo Poponessi
Domenica 26 aprile alle 16, presso il Museo Civico “Mambrini” di Pianetto, si terrà un evento dedicato alla memoria storica con la presentazione del libro di Paolo Poponessi, intitolato “La storia di don Francesco e i suoi fratelli”. L’iniziativa si concentra sulla testimonianza di preti che hanno vissuto e subito le conseguenze del nazifascismo. L’incontro mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e delle persone coinvolte.
Domenica 26 aprile, alle 16, al Museo Civico “Mambrini” di Pianetto, Paolo Poponessi presenterà il suo volume dal titolo “La storia di don Francesco e i suoi fratelli. Preti vittime del nazifascismo nell’Appennino tosco-romagnolo (1943-1945)”, pubblicato dalla Casa Editrice Persiani nel 2024.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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