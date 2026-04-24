Preti vittime del nazifascismo | un incontro di memoria e storia con Paolo Poponessi

Domenica 26 aprile alle 16, presso il Museo Civico “Mambrini” di Pianetto, si terrà un evento dedicato alla memoria storica con la presentazione del libro di Paolo Poponessi, intitolato “La storia di don Francesco e i suoi fratelli”. L’iniziativa si concentra sulla testimonianza di preti che hanno vissuto e subito le conseguenze del nazifascismo. L’incontro mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e delle persone coinvolte.