Giorgia Meloni ribadisce che l’Italia non rinuncerà mai a difendere la propria verità sulla storia delle foibe. Durante la cerimonia di Montecitorio, la premier ha sottolineato che nessuno potrà cancellare o negare quanto accaduto, assicurando che il Paese continuerà a ricordare le vittime e a mantenere viva la memoria. Presenti anche il presidente Mattarella e altre autorità, in un momento di forte commemorazione.

Ricordo, verità, riconciliazione. Sono alcune delle parole al centro della cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo che si è tenuta nell’Aula di Montecitorio alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oltre agli interventi dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, la mattinata ha visto le testimonianze di Toni Concina, presidente onorario dell’Associazione Dalmati; Gianni Oliva, storico; Abdon Pamich, campione olimpico italiano; è stato proiettato un estratto del documentario "Il Marciatore", tratto dal libro autobiografico di Pamich ed è stato, inoltre, letto un passaggio del libro "Francesco Bonifacio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, Meloni: "L’Italia non permetterà mai più che questa storia venga piegata, negata o cancellata"

Oggi l'Italia ricorda i martiri delle Foibe.

Questa mattina alla Camera dei Deputati, il presidente Sergio Mattarella e la presidente Giorgia Meloni hanno partecipato alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

