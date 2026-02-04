Morto Corrado Carnevale ex presidente della prima sezione penale della Cassazione

È morto oggi a Roma Corrado Carnevale, ex magistrato e figura di spicco nella giustizia italiana. Aveva 95 anni ed è scomparso nella sua città natale. La notizia ha sorpreso molti, considerando la lunga carriera e il ruolo di rilievo ricoperto nella prima sezione penale della Cassazione.

Corrado Carnevale, ex magistrato e presidente della prima sezione penale della Cassazione, è morto quest'oggi a Roma all'età di 95 anni. Nato a Licata nel 1930, si laureò in giurisprudenza a Palermo e vinse all'età di 23 anni un concorso che lo portò a essere nominato uditore. La sua rapida carriera lo portò a diventare giudice di tribunale, poi a vincere il concorso per il ruolo di Consigliere di Corte di Appello. Fu Consigliere di Cassazione dal 1972, per poi toccare il culmine del suo percorso professionale con la nomina a presidente della prima sezione penale della Suprema Corte a soli 55 anni: fu il più giovane a ricoprire questo incarico, che mantenne tra il 1985 e il 1993.

