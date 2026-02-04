Addio a Corrado Carnevale | morto a 95 anni l' ex presidente della prima sezione penale della Cassazione

Corrado Carnevale, ex magistrato e presidente della prima sezione penale della Cassazione, si è spento questa mattina a Roma. Aveva 95 anni. La sua morte chiude una lunga carriera nel mondo della giustizia italiana.

Corrado Carnevale, ex magistrato e presidente della prima sezione penale della Cassazione, è morto quest'oggi a Roma all'età di 95 anni. Nato a Licata nel 1930, si laureò in giurisprudenza a Palermo e vinse all'età di 23 anni un concorso che lo portò a essere nominato uditore. La sua rapida carriera lo portò a diventare giudice di tribunale, poi a vincere il concorso per il ruolo di Consigliere di Corte di Appello. Fu Consigliere di Cassazione dal 1972, per poi toccare il culmine del suo percorso professionale con la nomina a presidente della prima sezione penale della Suprema Corte a soli 55 anni: fu il più giovane a ricoprire questo incarico, che mantenne tra il 1985 e il 1993.

