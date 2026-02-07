Legambiente all’attacco | Ex Sapaba no alle case

Legambiente si scaglia contro il progetto di costruzione sull’area ex Sapaba. L’associazione ambientalista chiede di fermare le case e difendere il suolo vicino al fiume. Secondo Legambiente, proteggere l’area significa tutelare la qualità della vita e la sicurezza di chi vive a Casalecchio. La questione divide cittadini e istituzioni, mentre gli attivisti insistono sulla necessità di rispettare l’ambiente.

"Difendere il suolo naturale adiacente al fiume Reno, significa difendere la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini di Casalecchio". Con queste parole d'ordine i circoli di Legambiente (Bologna, ImolaMedicina, Pianura Nord e SettaSamoggiaReno) stroncano la delibera 1 del 2026, varata dalla Giunta comunale di Casalecchio il 13 gennaio scorso, con cui si dà il via alle opere di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti e altri sottoservizi) nell'area golenale in sinistra Reno, dove fino a qualche anno fa si scavava per estrarre ghiaia e sabbia. Opere di urbanizzazione che dovrebbero essere funzionali ai 250 alloggi licenziati nel 2019 dal Comune con il piano del comparto C3 98 Ex Sapaba di via Ronzani.

