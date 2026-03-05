ancora un incendio nel parco della piana legambiente denuncia diciotto casi in pochi mesi

Nella notte di lunedì 2 marzo, un incendio ha interessato il Capanno del Chiurlo nel Parco della Piana. Si tratta dell'ultimo di una serie di diciotto episodi avvenuti negli ultimi mesi, come denunciato da Legambiente. Il rogo ha causato la distruzione della struttura, aggiungendosi a un quadro di ripetuti incendi che coinvolgono l’area.

Firenze, 5 marzo 2026 – Ancora un incendio nel Parco della Piana, questa volta è stato interessato il Capanno del Chiurlo che durante la nottata di lunedì 2 marzo è andato distrutto. Legambiente denuncia: si tratta del 18esimo episodio dal giugno dello scorso anno e della quarta struttura di osservazione avifaunistica che va in fumo. Legambiente Toscana “esprime profonda preoccupazione per questa serie di attacchi incendiari con danni inestimabili arrecati alla flora e fauna locale. Il Parco della Piana è una fragilissima area Sic (Sito di interesse comunitario “Stagni della Piana Fiorentina e Pratese”) messa a rischio dagli incendi ”. Una escalation “di attacchi incendiari a cerchi concentrici intorno all’importante area protetta “Podere la Querciola” gestita dal circolo Cias Legambiente Sesto Fiorentino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

