Elezioni a Presicce-Acquarica | possibile corsa a tre per la fascia tricolore

A Presicce-Acquarica si avvicinano le elezioni comunali con tre candidati in corsa per la fascia di primo cittadino. Si tratta del secondo appuntamento elettorale dopo la fusione dei due centri, che ricorda quello del 2020, quando si sfidarono tre candidati tra cui Paolo Rizzo, poi eletto sindaco. La competizione si preannuncia aperta e con più di due contendenti in campo.

Il sindaco uscente pronto a ricandidarsi mentre sul fronte delle opposizioni, nonostante la volontà di un percorso unitario, le proposte in campo potrebbero essere due. Intanto scendono i numeri della rappresentanza A quasi sei anni da quanto accaduto alle urne, i cittadini si preparano a tornare al voto in un contesto che sembra rimandare proprio a quello precedente. Appare abbastanza sicuro l’orientamento del primo cittadino uscente a ricandidarsi per un secondo mandato consecutivo. Dall’altra parte, l’opposizione sta tentando di unire le forze per non arrivare separata all’appuntamento elettorale, ma, al momento, le prove di dialogo sono in corso e restano alcune distanze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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