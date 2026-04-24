Presentazione libro ' Marsilio Ficino sull' amore'
La Biblioteca Universitaria di Pisa è lieta di invitarvi alla presentazione del libro 'Marsilio Ficino, Sull'amore', a cura di Stéphane Toussaint, Fondazione Valla, Mondadori 2026.Come dice Stéphane Toussaint nella sua Introduzione a questo volume, «il Simposio di Platone è il primo testo di.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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