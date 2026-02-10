Presentazione del libro ' Catania grande amore'

Da cataniatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 febbraio 2026, alle 17.30, si terrà alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma a Catania la presentazione del libro di Salvo Pappalardo, intitolato 'Catania grande amore'. L’autore racconterà le sue storie legate alla città, con l’obiettivo di condividere le emozioni e i ricordi più profondi di Catania. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per scoprire il lato più autentico e sentito della città attraverso le parole di Pappalardo.

Sabato 14 febbraio 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania per la presentazione del libro di Salvo Pappalardo dal titolo 'Catania grande amore'. Ingresso libero. Dialogherò con l'autore Aldo Mangiù.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Catania Grande Amore

Le piazze del sapere: sabato 31 gennaio a Palomar la presentazione del libro “L’amore nell’età grande” di Tito Barbini

Sabato 31 gennaio, a Palomar, si terrà la presentazione del libro “L’amore nell’età grande” di Tito Barbini.

"Lettere d'amore ad una sconosciuta", giovedì 20 novembre presentazione del libro di Irene Stella a Porta a Mare

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

annuncio presentazione del libro di S. Pappalardo CATANIA GRANDE AMORE

Video annuncio presentazione del libro di S. Pappalardo CATANIA GRANDE AMORE

Ultime notizie su Catania Grande Amore

Argomenti discussi: A Catania la presentazione del libro Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia; Presentazione del libro 'Non offendere'; Catania, Sulle orme di Lucia: giovedi, alle 11, a Sant'Agata la Vetere la presentazione del libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero -; Tu vuo' fa l'americano. Mafia, imprenditoria e politica da Donald Trump alla Sicilia: presentazione del libro di Sacha Biazzo a Catania.

A Catania la presentazione del libro Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustiziaGiovedì 19 febbraio, alle ore 17.30, a Mondadori Store (Via Gabriele D’Annunzio 115), appuntamento pubblico con la presentazione del volume Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticar ... blogsicilia.it

Presentazione del libro 'Mani legate'Giovedì 19 febbraio, alle ore 17.30, a Mondadori Store (Via Gabriele D'Annunzio 115), appuntamento pubblico con la presentazione del volume Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticar ... cataniatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.