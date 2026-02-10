Presentazione del libro ' Catania grande amore'

Sabato 14 febbraio 2026, alle 17.30, si terrà alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma a Catania la presentazione del libro di Salvo Pappalardo, intitolato 'Catania grande amore'. L’autore racconterà le sue storie legate alla città, con l’obiettivo di condividere le emozioni e i ricordi più profondi di Catania. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per scoprire il lato più autentico e sentito della città attraverso le parole di Pappalardo.

Sabato 14 febbraio 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 a Catania per la presentazione del libro di Salvo Pappalardo dal titolo 'Catania grande amore'. Ingresso libero. Dialogherò con l'autore Aldo Mangiù.

