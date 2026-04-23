Un nuovo evento musicale prende forma con l'annuncio del Jova Giro, un percorso che parte e termina a Roma, precisamente al Circo Massimo. La manifestazione coinvolge diversi spostamenti tra tappe e concerti, unendoli in un percorso che si sviluppa lungo varie tappe italiane. La città di Roma, luogo di nascita dell'artista, rappresenta il punto di partenza e di arrivo del tour. È stata condivisa una mappa interattiva che illustra il percorso completo.

Roma, Circo Massimo, è il punto di partenza e di ritorno. È la città dove Lorenzo Jovanotti è nato, ed è da qui che prende forma il Jova Giro: un percorso che non collega soltanto concerti, ma tiene insieme visione, movimento e desiderio. L’idea nasce dall’esperienza del bike concert dello scorso luglio, (un concerto dedicato a soli 5000 bikers) da cui prende vita il primo embrione di questo progetto. Non un’appendice al tour, ma un cambio di prospettiva: il viaggio smette di essere un intervallo privato e diventa parte dell’esperienza collettiva. La musica è la prima grande passione di Lorenzo. La seconda è viaggiare soprattutto a pedali. Da questo incontro nasce un’estate che è insieme concerto e attraversamento, palco e paesaggio, ritmo e respiro.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jovanotti annuncia il Jova Giro, da Roma a Roma: la mappa interattiva

Jovanotti oggi a Roma

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