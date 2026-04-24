Presentato il rapporto sul neofascismo in Puglia Decaro | Non dimentichiamo la Storia

È stato diffuso un rapporto che analizza la presenza del neofascismo in Puglia. Nel commento ufficiale, un rappresentante delle istituzioni ha affermato che non si può rimanere inattivi di fronte alla crescita di estremismi e nazionalismi che si diffondono in Europa. La dichiarazione sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione su questi fenomeni, senza indicare specifici interventi o analisi dettagliate.

“Restare inermi davanti agli estremisti e ai nazionalismi che prendono piede in tutta Europa non è una scelta possibile. Altrimenti sarà la storia a chiedercene conto”. A parlare è il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, intervenuto alla presentazione del secondo report ‘Essi vivono’.🔗 Leggi su Baritoday.it

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