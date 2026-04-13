La Puglia del vino apre il Vinitaly Decaro | La nostra regione non è più una sorpresa

La 58ª edizione del Vinitaly è iniziata con una forte presenza della regione Puglia, che si è presentata come protagonista della manifestazione. La partecipazione della regione, che da tempo si distingue nel settore vinicolo, ha attirato l’attenzione degli organizzatori e dei partecipanti. La presenza pugliese si inserisce in un contesto in cui la regione non viene più considerata una novità nel panorama vinicolo internazionale.