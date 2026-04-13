La Puglia del vino apre il Vinitaly Decaro | La nostra regione non è più una sorpresa
La 58ª edizione del Vinitaly è iniziata con una forte presenza della regione Puglia, che si è presentata come protagonista della manifestazione. La partecipazione della regione, che da tempo si distingue nel settore vinicolo, ha attirato l’attenzione degli organizzatori e dei partecipanti. La presenza pugliese si inserisce in un contesto in cui la regione non viene più considerata una novità nel panorama vinicolo internazionale.
È partita con una presenza da protagonista la partecipazione della Puglia alla 58ª edizione del Vinitaly, la principale fiera internazionale dedicata al vino e ai distillati.Nel Padiglione 11 sono 103 le cantine pugliesi presenti, chiamate a rappresentare un comparto sempre più orientato alla.🔗 Leggi su Baritoday.it
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