Quest’anno, Gene Gnocchi celebra quarant’anni di attività nel mondo dello spettacolo, sottolineando la sua capacità di usare ironia e intelligenza per affrontare temi di attualità. Recentemente, Teocoli ha commentato il suo stile definendolo “metà simpatico e metà str**zo”, aggiungendo che non comprende altre modalità di espressione. Gnocchi si distingue per la sua presenza costante sulla scena e per il modo diretto di comunicare.

Gene Gnocchi festeggia proprio quest’anno 40 anni di carriera sulle scene. Ironia sottile ed efficace, intelligenza e sempre aggiornato sulla stretta attualità. L’attore ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa, ripercorrendo le fasi salienti della sua vita. La “prima volta” – mentre lavorava per uno studio legale – è legata allo storico locale Zelig: “ Portai un monologo strampalato su uno che diventa torero, facendo il corso della scuola Radio Elettra. Una sera vennero a vedermi Zuzzurro e Gaspare: stavano cercando comici per un nuovo programma, Emilio”. Così nel 1989 “mi trovai in tv senza aver fatto praticamente gavetta, accanto a grandi attori come Silvio Orlando e a talenti smisurati come Teo Teocoli”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Teocoli dice che sono ‘metà simpatico e metà str**zo’? Lui non concepisce niente che non rientri nel suo ordine di idee”: Gene Gnocchi e i 40 anni di carriera

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