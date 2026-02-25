meta piano per la superintelligenza parte da un accordo da 100 miliardi di dollari con amd

Meta ha avviato un investimento da oltre 100 miliardi di dollari con AMD per potenziare i propri data center. La decisione deriva dalla crescente competizione nel settore dell’intelligenza artificiale, spingendo l’azienda a rafforzare le capacità tecniche e a sviluppare nuove tecnologie. Questa collaborazione mira a migliorare le infrastrutture, facilitando lo sviluppo di sistemi di superintelligenza. La partnership rappresenta un passo deciso di Meta verso l’innovazione nel campo dell’IA.

lateralmente alle dinamiche della competitività nel campo dell’ intelligenza artificiale, l’alleanza tra Meta Platforms e AMD segna una svolta significativa, con un impegno economico superiore ai 100 miliardi di dollari e l’obiettivo di potenziare i data center di Meta per accelerare i propri progetti di IA. la partnership mira a fornire una capacità di calcolo su scala industriale, ridisegnando l’orizzonte infrastrutturale e la catena dei fornitori. partnership tra meta platforms e amd per l’ia. secondo l’accordo, meta platforms acquisterà una quantità sostanziale dell’hardware end-to-end di amd destinato a sostenere data center con una capacità fino a 6 gigawatt nei prossimi cinque anni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Meta Platforms ha annunciato un accordo monumentale con AMD per l'acquisto di 6 gigawatt di infrastrutture data center basate sui nuovi processori dell'azienda di semiconduttori.

