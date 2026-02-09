Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana

Questa mattina a Roma è stata presentata la nuova collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana. Il lancio è stato organizzato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, con la collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La collezione include monete che raffigurano simboli e figure rappresentative del Paese, pensate per valorizzare la storia e l’identità italiana.

Roma, 9 feb. (askanews) – Presentata la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All’evento, che si è tenuto nella Sala Ciampi di Via XX Settembre, è intervenuto il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente e l’ad di IPZS Paolo Perrone e Michele Sciscioli. Presenti, tra gli altri, i sottosegretari Lucia Albano e Federico Freni e il Comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro. La cerimonia di presentazione è stata moderata dalla conduttrice e scrittrice Andrea Delogu, con Matteo Taglienti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Repubblica Italiana Da Collodi a Ferrari, Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026 La Zecca dello Stato ha svelato la collezione di monete per il 2026. Capitale Italiana della Cultura 2028, presentata la candidatura di “Città caudina” La candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stata presentata questa mattina presso la Reggia di Caserta. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Repubblica Italiana Argomenti discussi: Monete: MEF e IPZS presentano la collezione numismatica 2026; Da Collodi al voto alle donne, ecco la collezione numismatica 2026; Da Collodi al voto alle donne, ecco la collezione numismatica 2026. Presentata la collezione Numismatica 2026 della Repubblica ItalianaRoma, 9 feb. (askanews) - Presentata la Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze ... notizie.tiscali.it Da Collodi a Ferrari, Mef e Zecca dello Stato presentano la collezione numismatica del 2026Tra le principali novità di quest’anno figurano le prime monete da 2 euro Reverse Proof (soggetto specchiato e fondo sabbiato) dedicate al 200° anniversario della nascita di Carlo Collodi con il suo i ... msn.com Ecco le ultime novità dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana facebook Ha solo 19 anni ed è Alfiere della Repubblica Italiana. A @orasolaretv2000 la storia di Niccolò Bartolacelli, ideatore di un software che trasforma spartiti tradizionali in versioni colorate per chi ha #dislessia musicale. "L'incontro con il Presidente Mattarella non x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.