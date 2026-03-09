Devisal by Grisport presenta una linea di sneaker che combina elementi di design tecnologico e riferimenti all’immaginario fantasy. La collezione si distingue per dettagli innovativi e stile distintivo, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. Le scarpe sono state create con l’obiettivo di unire funzionalità e creatività, riflettendo l’evoluzione del settore calzaturiero.

Nel mondo delle sneaker contemporanee, dove design, tecnologia e cultura pop si intrecciano, anche i marchi con una lunga tradizione manifatturiera scelgono di sperimentare nuovi linguaggi. È il caso di Grisport che nel 2026 presenta Devisal, un progetto pensato per dialogare con le nuove generazioni attraverso estetiche che guardano al mondo tech, al fantasy e alla cultura del fumetto. Ne parla Giovanni Grigolato, project manager di Grisport-Devisal, che racconta la nascita della linea, il posizionamento sul mercato e le prospettive di sviluppo. Il progetto Devisal segna un nuovo capitolo per Grisport. Quali sono le motivazioni strategiche... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Devisal by Grisport, le sneaker tra design tech e immaginario fantasy

Articoli correlati

LE NUOVE SCARPE DI GRISPORT PER GLI SPORT LOVERSPer fare una semplice passeggiata, ma anche per una sessione in palestra o una corsa rigenerante dopo una giornata ricca di impegni: Grisport, dopo...

Leggi anche: Sì, le Autry sono continuano a essere tra le sneaker più popolari del momento

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Devisal by Grisport le sneaker tra...

Devisal by Grisport, le sneaker tra design tech e immaginario fantasyDevisal by Grisport debutta con le sneaker Hex e Pulse. Il progetto raccontato da Giovanni Grigolato tra design, personalizzazione e nuove generazioni. Nel mondo delle sneaker contemporanee, dove ... panorama.it

Sneaker Devisal by Grisport: Stile Giovanile e Design per il 2026Grisport inaugura il 2026 con il lancio di Devisal, un progetto innovativo nato dalla creatività di un team interno appassionato di tecnologia e mondi fantasy. Queste nuove sneaker sono state pensate ... corrieredellosport.it