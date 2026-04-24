Presentata la lista #solocosebelle dell' uscente Guida

Questa mattina è stata presentata la lista intitolata “#solocosebelle – Enzo Guida Sindaco”. La consegna dei documenti e delle firme dei sostenitori è stata effettuata dal coordinatore del circolo locale del Partito Democratico e da un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, con i rappresentanti dei due gruppi politici che hanno consegnato ufficialmente i documenti.

Questa mattina è stata presentata la lista “#solocosebelle – Enzo Guida Sindaco”. A presentare i documenti e le firme dei sottoscrittori sono stati il coordinatore del circolo del Pd di Cesa Giuseppe Mangiacapre e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Raffaele Bencivenga.La lista, che.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Mps, proxy advisor Iss raccomanda voto per lista presentata da Cda uscente(Adnkronos) – Il proxy advisor Iss ha raccomandato agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena di votare a favore della lista presentata dal... Leggi anche: Pd, presentata la lista per le elezioni provinciali Contenuti e approfondimenti CESA AL VOTO - Mix tra uscenti e novità TUTTI I CANDIDATI della lista del sindaco Guida17:06:54 Questa mattina, appena aperti gli uffici comunali, è stata presentata la lista #solocosebelle – Enzo Guida Sindaco. A presentare i documenti e le firme dei sottoscrittori sono stati il coor ... casertafocus.net Elezioni Cesa, Enzo Guida punta al bis e presenta la lista #SoloCoseBelle: tutti i candidatiCesa (Caserta) - Uffici comunali aperti da pochi minuti e la competizione elettorale entra subito nel vivo con il deposito ufficiale della lista ... pupia.tv