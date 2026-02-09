pd presentata la lista per le elezioni provinciali

Questa mattina il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la lista dei candidati per le prossime elezioni provinciali di Benevento, che si terranno il 28 febbraio. La squadra è composta da diverse figure del territorio e punta a ottenere il massimo consenso per rinnovare il Consiglio provinciale. La campagna elettorale entra nel vivo, con il partito che si prepara a confrontarsi con gli avversari e a convincere gli elettori.

D’intesa con il segretario regionale, on. Piero De Luca, che mi ha delegato all’utilizzo del simbolo, abbiamo presentato la lista del Partito Democratico per le elezioni del rinnovo del consiglio provinciale di Benevento fissate per il 28 febbraio prossimo. Desidero anzitutto ringraziare i componenti uscenti della delegazione democratica alla Rocca dei Rettori, il capogruppo, Giuseppe Antonio Ruggiero, e Raffaele De Longis, che hanno deciso di non ricandidarsi dando prova concreta di apertura e responsabilità. Qualità sempre più rare nel panorama politico sannita. Un grazie non di rito ed un sincero in bocca al lupo a tutti i nostri candidati, a partire da coloro i quali sono in campo solo per dare una mano e contribuire alla causa comune. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

In vista delle elezioni provinciali del 28 febbraio nel sannita, il centrosinistra si prepara con iniziative e incontri tra le diverse forze politiche.

Questa mattina è stata ufficialmente presentata la lista di Sannio Bene Comune per le elezioni provinciali.

