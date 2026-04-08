Tumori | a Roma nasce PACO il servizio che abbatte ogni barriera

A Roma è stato avviato da gennaio il servizio PACO, integrato nella Rete Oncologica della Regione Lazio e gestito dall’ASL Roma 3. Questa iniziativa mira a semplificare l’accesso alle cure e garantire la continuità assistenziale per le persone con diagnosi di tumore o sospetto di patologia maligna. PACO si inserisce in un quadro di interventi regionali dedicati alla presa in carico dei pazienti oncologici.

L’ASL Roma 3 ha attivato da gennaio l’iniziativa PACO, un servizio integrato nella Rete Oncologica della Regione Lazio per facilitare l’accesso e la continuità delle cure a chi affronta un tumore o un sospetto di patologia maligna. Il progetto nasce per fungere da punto d’ingresso semplificato, eliminando le barriere burocratiche che spesso rallentano l’inizio dei trattamenti. L’obiettivo primario è garantire che ogni paziente riceva l’assistenza corretta, nel luogo più idoneo e con i tempi appropriati. Attualmente il servizio opera presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Grassi, sebbene sia previsto un imminente spostamento dei locali all’interno della stessa struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tumori: a Roma nasce PACO, il servizio che abbatte ogni barriera Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di PucciniJesi (Ancona), 30 marzo 2026 - Jesi si conferma capitale dell’inclusione attraverso l’arte con la ripartenza di un progetto che ha saputo scalare le... L’arte abbatte ogni barriera: il laboratorio creativo di CavalliL’artista torinese Emiliano Cavalli ha guidato un laboratorio creativo presso il Centro diurno disabili Adelante, trasformando il tema della... Temi più discussi: Tumore colon-retto. Al San Camillo-Forlanini nasce il programma di diagnosi precoce per giovani adulti; Scienza e territorio, nasce l’alleanza tra Cnr e Asl Roma 1; Tumori, al polo oncologico del Gemelli assistiti in un anno oltre 64mila pazienti; Un avatar contro il cancro: l’organoide che replica i tumori cerebrali pediatrici. San Camillo lancia programma avanzato di diagnosi precoce per il tumore del colon rettoNuovo programma per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto a Roma Al San Camillo Forlanini di Roma è stato avviato un innovativo programma di ... assodigitale.it Tumore colon-retto. Al San Camillo-Forlanini nasce il programma di diagnosi precoce per giovani adultiIl progetto di prevenzione, rivolto alla popolazione dai 35 ai 49 anni, garantisce un percorso dedicato con visita specialistica e colonscopia. quotidianosanita.it Scoperta l'architettura delle metastasi, è la stessa dell'embrione. Apre a future terapie per i tumori più difficili da trattare #ANSA - facebook.com facebook Scoperta l'architettura delle metastasi, è la stessa dell'embrione. Apre a future terapie per i tumori più difficili da trattare #ANSA x.com