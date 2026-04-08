L’arte abbatte ogni barriera | il laboratorio creativo di Cavalli

Un laboratorio creativo si è svolto presso il Centro diurno disabili Adelante, con la partecipazione di un artista torinese. Durante l’attività, l’artista ha guidato i partecipanti in un percorso ispirato alla primavera, coinvolgendoli in attività di condivisione e espressione artistica. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e creatività per i presenti, senza ulteriori implicazioni o sviluppi legali.

L’artista torinese Emiliano Cavalli ha guidato un laboratorio creativo presso il Centro diurno disabili Adelante, trasformando il tema della primavera in un percorso di condivisione per i frequentatori della struttura. L’iniziativa, coordinata dalla Coop Solaris, ha l’impiego dell’arte come strumento di comunicazione universale. Il progetto è stato possibile grazie al supporto di Ipis, il consorzio sociale che gestisce i centri diurni nell’area di Cinisello. Il lavoro è partito da una serie di bozzetti preparati preventivamente da Emiliano Cavalli. Questi disegni sono diventati la base su cui i partecipanti hanno potuto lavorare, aggiungendo colori e reinterpretando le immagini secondo la propria sensibilità personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’arte abbatte ogni barriera: il laboratorio creativo di Cavalli Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di PucciniJesi (Ancona), 30 marzo 2026 - Jesi si conferma capitale dell’inclusione attraverso l’arte con la ripartenza di un progetto che ha saputo scalare le... Leggi anche: L’arte che abbatte ogni confine: M9 ospita il concerto di musica inclusiva della UILDM