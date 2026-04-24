È stato annunciato il vincitore del premio giornalistico Estra dedicato allo sport, riconoscendo un lavoro che ha dato spazio a storie di solidarietà, coraggio e determinazione. Il riconoscimento premia reportage e articoli che evidenziano come lo sport possa favorire la coesione sociale, andando oltre l’aspetto competitivo. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore e dell’ente organizzatore.

Storie di solidarietà, di coraggio e di forza di volontà con un comune denominatore: lo sport, come strumento di coesione sociale più che spettacolo. Le hanno raccontate i vincitori dell'VIII edizione del Premio Giornalistico “Estra per lo Sport: l'energia delle buone notizie”, promosso da Estra in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus, che anche quest'anno ha registrato un'ampia partecipazione con oltre mille servizi giornalistici selezionati. La tradizionale cerimonia di consegna del premio si è tenuta a Firenze nel Teatro Nazionale, edificio storico nel cuore del capoluogo toscano, che non a caso rappresenta esso stesso una storia di rinascita, dopo decenni di attesa e un lungo percorso di rigenerazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Premio giornalistico Estra per lo sport a chi ha dato voce alle buone notizie

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