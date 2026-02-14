L’iniziativa - Un concorso con Ussi e SG Plus per le buone notizie Premio Estra per lo Sport | Le storie dei campioni

Il concorso ‘Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie’ nasce dall’idea di mettere in evidenza storie positive legate al mondo dello sport. Quest’anno, l’iniziativa coinvolge anche gli studenti delle scuole superiori di Arezzo, Falconara, Firenze, Prato e Siena, che devono creare e raccontare una buona notizia sportiva. Estra, Ussi e SG Plus organizzano questa ottava edizione per stimolare il racconto di valori come il fair play e l’inclusione attraverso progetti scolastici.

Il premio giornalistico ‘Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie’, promosso da Estra in collaborazione con Ussi (Unione stampa sportiva italiana) e SG Plus è giunto alla ottava edizione; nacque con lo scopo di valorizzare il racconto dello sport come strumento educativo, sociale e culturale, e la novità di quest’anno è il coinvolgimento diretto delle scuole, con la partecipazione di cinque istituti superiori (di Arezzo, Falconara, Firenze, Prato e Siena) sulla costruzione e narrazione di una ‘buona notizia’. La presentazione si è tenuta ieri in Rai a Firenze, ospiti del direttore di sede Giovanni Iannelli, della caporedattrice Maria Adele De Francisci e della giornalista sportiva Sara Meini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

È dedicata ai giovani e alle scuole la principale novità dell’ottava edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie”, promosso da Estra in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana eSG Plus... facebook

