Premio giornalistico Estra per lo sport | l’energia delle buone notizie l’ottava edizione coinvolge giovani e scuole

Estra ha avviato l’ottava edizione del premio giornalistico “Estra per lo sport: l’energia delle buone notizie” per coinvolgere studenti e giovani giornalisti. La causa è la volontà di promuovere storie positive legate al mondo dello sport, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni. Quest’anno, l’iniziativa si concentra su progetti e reportage realizzati da ragazzi, che avranno l’opportunità di raccontare l’impatto dello sport nelle loro comunità locali. La partecipazione si svolge attraverso concorsi scolastici e laboratori dedicati, con l’obiettivo di stimolare la creatività e l’interesse tra i più

Arezzo, 16 febbraio 2026 – È dedicata ai giovani e alle scuole la principale novità dell'ottava edizione del Premio giornalistico "Estra per lo Sport: l'energia delle buone notizie", promosso da Estra in collaborazione con USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e SG Plus. La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina presso la sede regionale Rai di Firenze, con la partecipazione di esponenti del mondo dell'informazione e dello sport: Giovanni Iannelli, direttore sede Rai Toscana; Maria Adele De Francisci, redattrice capo Rai Toscana e Sara Meini, giornalista Rai sport e vicepresidente USSI Toscana; Nicola Ciolini, Amministratore Delegato di Estra; Franco Morabito, presidente USSI Toscana; Alessandra Giardini, giornalista e membro della giuria del Premio; Gianpaolo Marchini, presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana; Sandro Bennucci, presidente Associazione Stampa Toscana e Caterina Bosetti, campionessa olimpica e giocatrice della Savino Del Bene Volley Scandicci.