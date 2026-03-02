La classifica dei migliori look di Sanremo 2026 | chi vince il primo premio della 76esima edizione

Sanremo 2026 si è concluso e si è appena conclusa anche la cerimonia di premiazione. La nostra classifica dei migliori look di questa edizione include le interpretazioni di diversi artisti e le scelte stilistiche adottate durante le serate. È stato individuato il vincitore del premio come artista con il miglior look della 76esima edizione del Festival.