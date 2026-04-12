Il cuore biancoverde batte anche in Romagna

A Bellaria Igea Marina, località della Riviera Romagnola, si trova un club di calcio con radici in Irpinia. La squadra, conosciuta come i

Sulle rive dell'Adriatico, a due passi dal mare e dall'Isola dei Platani, pulsa un pezzo d'Irpinia. Siamo a Bellaria Igea Marina, ridente località della Riviera Romagnola, dove ha messo radici il club dei "Lupi" — nome che richiama direttamente la storica denominazione dell'Unione Sportiva.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il cuore del tifoso batte anche se si perdeSiamo alle solite! Il Bologna calcio del presidente Joey Saputo è esaltato con mire addirittura di scudetto dopo un paio di vittorie.

“Il cuore di una divisa nel mare dell’amore”, Michela Scafetta: «Dietro ogni uniforme batte un cuore»Una riflessione intensa e partecipata arriva da Michela Scafetta dopo la lettura del libro Il cuore di una divisa nel mare dell’amore di Paolo Fedele.