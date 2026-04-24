Preghiera del mattino 24 aprile | senza di Te Padre ci saremmo smarriti

Il 24 aprile si apre con una preghiera del mattino che esprime gratitudine al Padre per aver inviato il Figlio, considerato guida e fonte di speranza. La preghiera sottolinea come, senza questa presenza divina, si sarebbe potuto perdere la strada. È un momento di riflessione e riconoscenza rivolto a Dio, rivolto a chi crede, che accompagna l’inizio della giornata.

Senza di Te ci saremmo smarriti: in questo nuovo giorno ringraziamo il Padre per averci donato il Figlio, nostra guida sicura e nostra speranza. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. Oggi, venerdì, devozione al Sacro Cuore di Gesù Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro della mia salvezza.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 24 aprile: senza di Te, Padre, ci saremmo smarriti APRIAMO I REGALI DI BABBO NATALE E GLI FACCIAMO I BISCOTTI ALLA VIGILIA DI NATALE... Notizie correlate Preghiera del mattino 20 aprile 2026: Signore, fammi morire con Te come seme per portare frutti di vita nuovaIniziamo questo lunedì con la preghiera del mattino per imparare l’arte del dono di sé e scoprire come, nel sacrificio fiducioso, nasca una vita... Preghiera del mattino, 7 Aprile 2026: per trasformare la nostra esistenza in una lode al PadreIn questo martedì dell’Ottava di Pasqua, camminiamo sicuri sotto l’ala protettrice dei nostri Angeli Custodi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 1 Maggio 2026: Festa diocesana della Famiglia; Incontro con le suore Benedettine. Una realtà silenziosa e discreta; Vigodarzere. Una bella esperienza di fraternità; Dalla serata sul fine vita alla Visita pastorale: l’agenda del vescovo di fine aprile. Preghiera del mattino 24 aprile: senza di Te, Padre, ci saremmo smarritiPreghiera del mattino di venerdì 24 aprile: affidiamoci al Sacro Cuore di Gesù e ringraziamo il Padre per la Sua guida sicura. lalucedimaria.it Preghiera del mattino, 23 aprile: Signore, Tu sei il Buon Pastore e mi accompagniInizia con la preghiera del mattino dedicata al Santissimo Sacramento. Chiediamo a Gesù, Buon Pastore, la grazia per vivere questo giovedì. lalucedimaria.it Preghiera del Cuore: verso i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza Casa Sollievo della Sofferenza si avvicina a un traguardo importante: 70 anni di storia, fede e servizio, un’opera della Divina Provvidenza così come la definiva il nostro amato Padre Pio. - facebook.com facebook A Bata la preghiera silenziosa del #Papa per le vittime dell’esplosione del marzo 2021, davanti al monumento dedicato ai morti e feriti della deflagrazione che uccise oltre cento persone ferendone più di 600. x.com