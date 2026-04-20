Questa mattina si è diffusa una preghiera rivolta a chiedere di morire con fede, paragonando la propria vita a un seme destinato a portare frutti di rinascita. La preghiera, recitata all’inizio di una giornata lavorativa, invita a riflettere sull’importanza del dono di sé e del sacrificio come mezzi per sperimentare un rinnovamento spirituale. Si tratta di un gesto di devozione condiviso pubblicamente, senza riferimenti specifici a persone o enti.

Iniziamo questo lunedì con la preghiera del mattino per imparare l’arte del dono di sé e scoprire come, nel sacrificio fiducioso, nasca una vita pienamente rinnovata in Dio. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. Oggi è quella allo Spirito Santo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 20 aprile 2026: Signore, fammi morire con Te come seme per portare frutti di vita nuova

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