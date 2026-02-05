Precipita dall'ottavo piano a Pioltello e muore scarcerati i due uomini fermati per l'omicidio di Nenè

Questa mattina a Pioltello un uomo è precipitato dall’ottavo piano e ha perso la vita. Nel frattempo, sono stati scarcerati i due uomini fermati per l’omicidio di Nenè. La giudice ha deciso di non trattenere più i sospettati, perché non ci sono ancora prove concrete contro di loro. La procura aveva messo sotto indagine il 45enne e il 32enne, ma ora devono attendere ulteriori sviluppi.

Sono stati scarcerati il 45enne e il 32enne accusati dell'omicidio di Juan Carlos Ortiz Duarte. Per la gip del Tribunale di Milano, non ci sarebbero ancora abbastanza elementi per sostenere un loro coinvolgimento nella morte di Nenè.

