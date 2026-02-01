Ex banchiere precipita dall'ultimo piano di un palazzo a Milano 3 persone ricercate | l'identikit della portinaia

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano è successo un incidente che sta facendo parlare. Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, è morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un palazzo nel centro della città. Ora la polizia sta cercando tre persone, tra cui la portinaia, che potrebbero essere coinvolte. La scena si è svolta in un bed and breakfast, ma i dettagli ancora non sono chiari. La vicenda resta avvolta nel mistero e le autorità stanno indagando per capire cosa sia davvero successo.

Tre persone sono ricercate per la morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, precipitato da un b&b in centro a Milano. A confronto le immagini delle telecamere con l'identikit fornito dalla portinaia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Alexander Adarich

Precipita dall’ultimo piano di un palazzo in centro a Milano, 54enne trovato morto: la pista dell’omicidio

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un edificio nel centro di Milano, in via Nerino.

Precipita dall’ultimo piano di un palazzo, morto un imprenditore: l’ipotesi dell’incontro d’affari finito male

Un imprenditore rumeno di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un edificio in via Nerino, Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alexander Adarich

Argomenti discussi: Milano, mistero in via Nerino: banchiere ucraino precipita dal 4° piano. Sul corpo segni di violenza; Banchiere precipitato dalla finestra a Milano: si indaga per omicidio, autopsia nei prossimi giorni; Milano, banchiere ucraino precipita dal quarto piano. Cosa non torna: i segni di violenza, l'uomo sulle scale, il telefono sparito; Chi è Alexander Adarich banchiere ucraino morto dopo essere precipitato dal B&b di via Nerino a Milano.

ex banchiere precipita dallEx banchiere precipita dall’ultimo piano di un palazzo a Milano, 3 persone ricercate: l’identikit della portinaiaTre persone sono ricercate per la morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, precipitato da un b&b in centro a Milano ... fanpage.it

ex banchiere precipita dallEx banchiere ucraino morto a Milano, si indaga sull’uomo visto affacciarsi dalla finestra dalla custode del b&bGli investigatori della Squadra Mobile di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo visto dalla custode del b&b di via Nerino affacciarsi dalla ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.