Ex banchiere precipita dall'ultimo piano di un palazzo a Milano 3 persone ricercate | l'identikit della portinaia

Questa mattina a Milano è successo un incidente che sta facendo parlare. Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, è morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un palazzo nel centro della città. Ora la polizia sta cercando tre persone, tra cui la portinaia, che potrebbero essere coinvolte. La scena si è svolta in un bed and breakfast, ma i dettagli ancora non sono chiari. La vicenda resta avvolta nel mistero e le autorità stanno indagando per capire cosa sia davvero successo.

