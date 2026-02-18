Il Prato sta analizzando gli errori commessi nelle ultime partite dopo aver subito due gol evitabili, sperando di migliorare la difesa in vista della sfida di domenica contro il Terranuova Traiana. La squadra si concentra su esercizi specifici per rafforzare la compattezza del reparto arretrato, con l’obiettivo di cambiare strategia e ottenere risultati più solidi.

Continuano gli allenamenti in casa Prato per preparare lo scontro diretto di domenica contro il Terranuova Traiana, atteso al Lungobisenzio. Dopo la ripresa di ieri, oggi doppia seduta: si comincia in via Firenze, poi sul campo del "Ribelli" di Viaccia dove i biancazzurri saranno di scena pure domani e venerdì, mentre sabato rifinitura al Lungobisenzio. L’obiettivo è quello di migliorare gli aspetti negativi che ogni domenica, nell’ultimo periodo, tornano costantemente a fare capolino. Quando emergono il rischio è quello di incappare in brutte figure, oltre che in delle sconfitte, come contro il Follonica Gavorrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, errori sotto esame. E l’attacco può cambiare

Dubbi in attacco: Lucca sotto esame e Lukaku in ritardoA gennaio, l’attacco del Napoli si trova sotto osservazione, con Lucca sotto esame e Lukaku in ritardo.

Leggi anche: Massolin, l’attacco può cambiare faccia

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.