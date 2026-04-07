I progetti per il parcheggio sotto prato giardino | Fino a 350 posti auto e costo massimo di 7 milioni di euro

Sono stati presentati due progetti principali per ridurre il traffico di auto in città. Uno prevede un parcheggio multipiano in via San Biele, mentre l’altro riguarda un parcheggio seminterrato sotto il prato giardino. Quest’ultimo potrebbe offrire fino a 350 posti auto con un investimento massimo di sette milioni di euro. Entrambi i progetti sono stati discussi in sede di pianificazione urbana, con l’obiettivo di alleggerire il centro cittadino.

L'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris svela i primi dettagli sull'opera: "Allo studio tre ipotesi ed entro l'estate la definizione" Il sogno di un centro meno carico di auto passa per due pilastri strategici: il multipiano di via San Biele a sud e l'ambizioso studio per un parcheggio seminterrato sotto prato giardino. Mentre per il primo la politica ne ha già discusso abbondantemente nei mesi scorsi, per il secondo la vicenda prosegue più sotto traccia. Per questo, durante l'ultima seduta consiliare, Alvaro Ricci, capogruppo pd, ha chiesto conto dell'avanzamento dell'iter. Proprio da un emendamento... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ex Giardino Iacovacci. Ufficiale l’acquisto del Comune. Cinque milioni di euro il costoMONTE ARGENTARIO L’ex Giardino Iacovacci sta per diventare ufficialmente pubblico.

Calabria: 9 milioni di euro per affitti, sostegno fino a 350 euro per famiglie in difficoltà.Calabria, "Una casa per tutti": 9 milioni di euro per contrastare la crisi abitativa La Regione Calabria ha avviato la fase operativa del progetto...

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Temi più discussi: Biennale College Cinema 2026/2027: ancora dieci giorni per partecipare al bando italiano; Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese; Startup Roma: bando CTE 2026 con contributi fino a 267mila euro; Tartufo, al via il bando per sostenere i progetti delle associazioni di tartufai.

Traffico per il mare, ampliamento della Jesolana fino a Cavallino: gara per i progettiA fine settembre, dopo la presentazione del documento di fattibilità, il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti aveva esultato: «Un grande giorno per la città». Ora, si passa allo step successivo: la ... corrieredelveneto.corriere.it

Bper, fino al 19 su piattaforma Produzioni dal Basso crowdfunding progetti 'Bene Comune'Modena, 16 dic. -(Adnkronos) - Ci sono ancora pochissimi giorni a disposizione, fino a venerdì 19, per accedere alla piattaforma Produzioni dal Basso, la prima in Italia per crowdfunding e social ... iltempo.it

Cateno De Luca. . A modo mio … tema libero … fino ad un certo punto Milazzo: Pippo Vinci - Pippo Pensa - Pippo Muto - PIPPO PERDE! per formalizzare la vostra candidatura contattateci: Messina 352 0423896 barcellona Pozzo di Gotto 347 4007226 - facebook.com facebook

Dalle macchie di Hermann Rorschach ai dipinti di Andy Warhol, fino alle «s-macchie» di Marco Bernardi: tra psicologia e arte, un percorso per raccontare come le immagini non si limitino a mostrarsi, ma ci interrogano, ci fanno riflettere e, a volte, ci smontano x.com