pratiche e politiche dei corpi

Le pratiche e le politiche legate ai corpi rappresentano un ambito in cui si manifestano continui processi di politicizzazione e depoliticizzazione. Questi processi si traducono in azioni di inclusione, marginalizzazione ed esclusione, influenzando le modalità con cui vengono definite e percepite le vite delle persone. Al di là delle procedure ufficiali, il dibattito si svolge su un piano più ampio, dove le scelte politiche incidono direttamente sulle esistenze quotidiane.

Al di sotto di procedure e formalismi, la politica è un costante flusso di politicizzazione e depoliticizzazione, di inclusione, marginalizzazione, esclusione, e uno spazio di definizione della vita. Politico è l’intricato campo relazionale da cui ci ritroviamo già da sempre circondati, e così anche le pratiche quotidiane, sempre sul punto di consolidare o di ribaltare gli apparati simbolici che organizzano il mondo. Premessa di Gli spazi di mezzo, nuovo libro di Marianna Esposito (Mimesis, pp. 162, euro 18), è un’idea di politica non come possesso di una sostanza, il potere, bensì come spazio entro cui quotidianamente ci arrischiamo; non come la trascendenza che detta ordine, bensì come l’immanenza delle relazioni che intessiamo concretamente e degli ambiti formali o informali che attraversiamo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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