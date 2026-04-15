Sabato 18 aprile, alle 15:30, si terrà un evento presso una sede non specificata dedicato al tema della

Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 15:30, presso la sede di Futuridea, in contrada Piano Cappelle a Benevento, si terrà l’evento di presentazione e confronto dal titolo “Conversione Economica dell’Ecologia – Un percorso tra pratiche, politiche e visioni per il futuro”, promosso dall’Associazione Sostenibilità Equità Solidarietà, che per l’occasione riunisce a Benevento la propria Assemblea Nazionale. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e dibattito sui temi della transizione ecologica e della sostenibilità, con particolare attenzione al rapporto tra modelli economici, innovazione sociale e politiche pubbliche orientate al futuro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Conversione Economica dell’Ecologia”: a Futuridea un incontro tra pratiche, politiche e visioni per il futuro

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