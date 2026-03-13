Bella Hadid è stata annunciata come nuova ambassador di Prada Beauty, attirando subito l’attenzione sul suo ruolo nel lancio del nuovo blush Prada. Questo prodotto, fin dai primi giorni di disponibilità, si è imposto come il più desiderato del 2026, guadagnando rapidamente popolarità tra gli appassionati di cosmetici. La sua presenza nel settore beauty si traduce spesso in un successo immediato e di grande risonanza.

Quando Bella Hadid entra nel mondo beauty, succede quasi sempre la stessa cosa: il prodotto diventa virale nel giro di poche ore. Questa volta però non si tratta solo di un trend TikTok o di una routine skincare improvvisamente copiata da mezzo internet. La supermodella è stata appena annunciata come nuova global ambassador di Prada Beauty, segnando uno dei momenti beauty più importanti dell’anno. La collaborazione arriva in un momento in cui Prada sta espandendo sempre di più il suo universo beauty e coincide con il lancio di Prada Touch Blush, il nuovo prodotto make-up del brand che promette di diventare il prossimo cult item. Sì, Bella Hadid è la nuova (prima) ambassador di Prada Beauty. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bella Hadid è la nuova ambassador Prada Beauty: il blush Prada è già il prodotto beauty più desiderato del 2026

