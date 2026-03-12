Bella Hadid, modella di 29 anni, è stata scelta come prima ambasciatrice globale della linea di bellezza di Prada. La sua figura rappresenta la femminilità moderna, sicura e sofisticata. Con il suo debutto, ha lanciato Prada Touch, il primo blush multiuso della maison, caratterizzato da un approccio sensoriale e versatile.

L a 29enne Bella Hadid, è la nuova (e prima) Global Beauty Ambassador di Prada Beauty: incarna alla perfezione una femminilità contemporanea, consapevole, sofisticata e sicura di sé. Con il suo fascino magnetico e la sua estetica inconfondibile, Bella diventa il volto ideale per raccontare una nuova idea di bellezza, fatta di autenticità, libertà espressiva e piccoli gesti quotidiani che diventano rituali di piacere. Tra questi, anche applicare il blush si trasforma in un momento sensoriale, e parecchio glamour. È proprio attorno a questa esperienza che Prada Beauty apre un nuovo capitolo nel suo mondo make up. Bella Hadid e l’effetto vedo-non-vedo: il suo ritorno da Saint Laurent è seducente X Prada, Bella Hadid e un nuovo blush. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La top Bella Hadid è la prima beauty ambassadir globale Prada. Debutta con Prada Touch, il primo blush multiuso della Maison, multiuso e sensoriale

La top model è la prima Global Beauty Ambassador del brand, nonché protagonista del lancio del nuovo Prada Touch, il blush da portare sempre con séIl mondo beauty di Prada inaugura un nuovo capitolo, e lo fa scegliendo Bella Hadid come prima Global Ambassador.

Da oggi tutti vogliamo quel Prada Touch alla Bella HadidBella Hadid, tra le modelle più affermate della sua generazione, è stata scelta perché incarna un’idea contemporanea di sicurezza e individualità.

