Pozzuoli le rotte del mediterraneo nell’età del bronzo

Il 22 e il 23 aprile, presso il Polo Culturale Palazzo Toledo a Pozzuoli, si sono svolte due giornate dedicate alle rotte commerciali del Mediterraneo nell’età del bronzo. Durante l’evento sono stati presentati studi e scoperte riguardanti le rotte di scambio tra le comunità antiche, con focus su reperti archeologici e analisi di materiali provenienti da diversi siti lungo le coste mediterranee. La manifestazione ha coinvolto archeologi e ricercatori provenienti da varie istituzioni.

Il 22 e il 23 aprile si sono svolte presso il Polo Culturale Palazzo Toledo di Pozzuoli due lunghe giornate dedicate alle rotte del Mediterraneo nell’età del Bronzo, a cura dell’associazione “Le Rotte del Mediterraneo nell’età di bronzo” insieme a Villaggio Letterario, Gruppo archeologico Kyme e Accademia dei Campi Flegrei. All’iniziativa, patrocinata moralmente dal Comune di Pozzuoli, sono stati presenti numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo universitario e della ricerca, nonché esponenti del settore imprenditoriale, provenienti da più parti d’Italia e dall’estero. A fare gli onori di casa, c’è stata l’assessora alla Cultura...🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Notizie correlate La guerra in Iran riscrive le rotte del mare: così i porti italiani (soprattutto nell’Adriatico) rischiano di essere tagliati fuoriLa guerra in Medio Oriente sta riscrivendo per l’ennesima volta le rotte del mare e rischia di penalizzare soprattutto i porti italiani. Naufragio nel Mediterraneo: 53 migranti scomparse, due bambini tra le vittime. Emergenza rotte migratorie.Un nuovo, ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la scomparsa di 53 migranti, tra cui due bambini, al largo delle coste della Libia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Età di Bronzo e Mediterraneo, incontro scientifico a Pozzuoli; Pozzuoli, due giorni di studio sull’età del Bronzo; Dalle antiche rotte al turismo culturale: convegno e mostra a Palazzo; A Pozzuoli sulle rotte del Mediterraneo: due giorni di studio con esperti. A Pozzuoli sulle rotte del Mediterraneo: due giorni di studio con espertiPOZZUOLI – Il Mediterraneo non è solo un mare: è una trama viva di rotte, incontri e tensioni che ha modellato culture, economie e paesaggi. In questa ambivalenza tra connessione e conflitto prende fo ... cronacaflegrea.it Pozzuoli, due giorni di studio sull’età del BronzoIl 22 e 23 aprile a Palazzo Toledo il convegno Dalle antiche rotte al turismo culturale ... napoli.repubblica.it Il Coca-Cola Pizza Village cambia scenario e si prepara a una nuova edizione lontano da Lungomare Caracciolo e dalla Mostra d’Oltremare. Dopo anni legati a questi luoghi simbolo, la manifestazione approda a Pozzuoli, dove animerà il Lungomare Pertini d facebook