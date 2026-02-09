Naufragio nel Mediterraneo | 53 migranti scomparse due bambini tra le vittime Emergenza rotte migratorie

Un nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la scomparsa di almeno 53 migranti, tra cui due bambini. L’incidente si è verificato al largo delle coste della Libia, mentre il barcone carico di persone cercava di raggiungere l’Europa. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso, ma finora nessuno è stato trovato. La tragedia si aggiunge a una lunga serie di episodi simili nel Mediterraneo, dove ogni volta si registrano vittime e dispersioni di migranti in cerca di speranza.

Un nuovo, ennesimo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la scomparsa di 53 migranti, tra cui due bambini, al largo delle coste della Libia. La tragedia, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2026, porta a 484 il numero di morti e dispersi nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno, una cifra che, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, è probabilmente sottostimata. La drammatica conta di vite umane perdute si aggrava ulteriormente, confermando il Mediterraneo come una rotta migratoria sempre più pericolosa e letale. L’imbarcazione, partita dal porto di Al Zawiya, in Libia, si è capovolta a circa sei ore dalla partenza, lasciando senza speranza 53 persone a bordo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Naufragio Mediterraneo

Un naufragio nel Mediterraneo centrale avrebbe causato la scomparsa di circa 50 migranti, secondo un superstite che è stato soccorso dalla motonave Star e sbarcato a Malta.

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la morte di circa 50 migranti, secondo le autorità maltesi e Alarm Phone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Naufragio Mediterraneo

Naufragio al largo della Libia: 53 morti, ci sono anche due bambiniA riferire l'ultima tragedia del mare è l'Organizzazione internazione per le migrazioni delle Nazioni unite, due donne nigeriane tratte in salvo ... avvenire.it

Oim, 53 persone sono morte o disperse in un naufragio al largo della LibiaSolo due donne nigeriane sono state salvate durante un'operazione di ricerca e soccorso condotta dalle autorità libiche, ha dichiarato l'Oim in un comunicato, aggiungendo che una delle sopravvissute ... ansa.it

Siamo in ansia per le notizie, diffuse da fonti non governative, sul naufragio al largo delle coste nord-africane di numerose imbarcazioni con diverse centinaia di persone a bordo, nei giorni in cui ha infuriato il ciclone Harry. Il #Mediterraneo centrale è una dell facebook

#Migranti Almeno 50 persone sono morte venerdì in un #naufragio nel Mediterraneo centrale. Lo ha raccontato un sopravvissuto, portato a Malta. Il gruppo era partito dalla Tunisia, era in mare da 24 ore. Allerta di Alarm Phone per 3 imbarcazioni di cui non s x.com