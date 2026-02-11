Migranti sbarcati 222 a Pozzallo e 95 a Lampedusa In Cdm nuovo ddl

Questa notte, nonostante il maltempo, sono arrivati a Pozzallo 222 migranti e altri 95 sono sbarcati a Lampedusa. Le operazioni di accoglienza sono state più complicate del previsto, ma le imbarcazioni sono riuscite a raggiungere le coste italiane senza incidenti. Nel frattempo, il governo sta preparando un nuovo disegno di legge sul tema, che sarà discusso in Consiglio dei Ministri.

Nonostante il maltempo sono sbarcati questa notte a Pozzallo 222 migranti. Altri 95 arrivati a Lampedusa. Mentre in Cdm oggi arriva il nuovi disegno di legge sull’immigrazione. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Pozzallo:222 sbarcati,molti con scabbia

Dopo due giorni e due notti in mare, a Pozzallo sono arrivati 222 migranti.

Sbarcati 265 migranti a Lampedusa

Nelle ultime ore, a Lampedusa sono sbarcati 265 migranti provenienti dalla Libia.

Migranti, 222 sbarcati a Pozzallo: i soccorsi sono scattati nella notteNotte di attesa e sbarco di naufraghi all’alba a Pozzallo: sono 222 le persone messe in salvo; due motovedette la Cp 323 da Siracusa e la Cp 302 avevano mollato gli ormeggi dal porto nel Ragusano into ... msn.com

Pozzallo: 222 sbarcati, molti con scabbiaDopo due giorni e due notti in mare, sono sbarcate a Pozzallo (Ragusa) 222 persone. Erano su un motopeschereccio di legno. Sono stati trasbordati su due motovedette verso il porto siciliano. rainews.it

