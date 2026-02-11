Migranti sbarcati 222 a Pozzallo e 95 a Lampedusa In Cdm nuovo ddl

Questa notte, nonostante il maltempo, sono arrivati a Pozzallo 222 migranti e altri 95 sono sbarcati a Lampedusa. Le operazioni di accoglienza sono state più complicate del previsto, ma le imbarcazioni sono riuscite a raggiungere le coste italiane senza incidenti. Nel frattempo, il governo sta preparando un nuovo disegno di legge sul tema, che sarà discusso in Consiglio dei Ministri.

Nonostante il maltempo sono sbarcati questa notte a Pozzallo 222 migranti. Altri 95 arrivati a Lampedusa. Mentre in Cdm oggi arriva il nuovi disegno di legge sull'immigrazione. Servizio di Franco Rossi TG2000.

