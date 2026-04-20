Comune investe 25mila euro per lo sport ma dimentica il calcio | un vuoto decennale lasciato dopo la Serie C

Il Comune di Marcianise ha approvato un programma di eventi sportivi per l’anno in corso con una delibera di giunta datata 14 aprile 2026, prevedendo uno stanziamento di 25 mila euro. Tuttavia, tra le discipline considerate, il calcio non è stato incluso, lasciando un vuoto che si protrae da oltre dieci anni, dopo la fine dell’esperienza in Serie C. La decisione ha suscitato alcune reazioni tra gli appassionati e gli operatori locali.

Il Comune di Marcianise ha approvato con delibera di giunta del 14 aprile 2026 un programma di massima degli eventi sportivi per l’anno in corso, stanziando complessivamente 25.000 euro per iniziative e manifestazioni.Una decisione che rientra nelle politiche di promozione dello sport e del.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Dimentica abbonamento, ma lo segnala all’autista del bus: quindicenne disabile lasciato a piedi sotto la pioggiaUn episodio che scuote le coscienze arriva da Vicenza, dove la rigidità burocratica sembra aver prevalso sul buon senso e sull’umanità. Emanuele Filiberto investe anche nel calcio: altri 600mila euro per il “suo” Savoia, che ora crede nella Serie CNon solo il business dei Cavalieri e gli investimenti nei token non fungibili (NFT) con il “Royal Protocol” svelato dal Fatto Quotidiano. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Comune investe sulla sicurezza: nuove telecamere per il controllo del territorio; Tarquinia investe 49mila euro in biblioteca e archivio storico. Ascoli, 25mila euro per nuove attività nei quartieri: contributi a fondo perduto per il commercioDopo gli interventi nel centro storico, l’amministrazione estende gli aiuti alle zone residenziali per sostenere imprese, servizi di prossimità e investimenti sul territorio ... lanuovariviera.it Stangata del Comune di Terni: chiesti 25mila euro di Imu a un monastero di ClarisseIl velo, il libro della Regola e il crocifisso. Ma anche 25mila euro di Imu. Ecco quanto è a carico del monastero delle Clarisse di Collerolletta, a pochi chilometri da Terni. Altre migliaia di euro ... tgcom24.mediaset.it Il Comune di Vasto investe sul capitale umano: 348 ore di formazione Pnrr per 148 dipendenti Il Comune di Vasto annuncia l’avvio di un ampio e importante programma di formazione destinato al personale dell’ente, realizzato interamente grazie ai fondi del P - facebook.com facebook