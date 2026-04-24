A Potenza Picena, il debito accumulato dal Cosmari rappresenta una minaccia per il bilancio comunale nei prossimi tre anni. La situazione finanziaria legata alla gestione dei rifiuti potrebbe comportare un aumento della tassa sui rifiuti (TARI) per i cittadini. La questione riguarda la sostenibilità dei costi e la possibile necessità di interventi da parte dell’amministrazione comunale per evitare ripercussioni sulla tassa.

? Cosa sapere Debito Cosmari a Potenza Picena minaccia il bilancio comunale per il prossimo triennio.. Rischio aumento Tari di 1,2 milioni di euro per i contribuenti locali.. A Potenza Picena, il bilancio comunale si trova davanti a un nodo cruciale: l’assegnazione delle nuove deleghe da parte della sindaca Noemi Tartabini ha scatenato una serie di interrogativi da parte dell’opposizione, con un immediato sul rischio che i cittadini debbano sostenere un aumento della Tari prossimo a un milione e 200mila euro nel triennio in corso. La dinamica politica si è accesa subito dopo la decisione della giunta di affidare compiti specifici a cinque consiglieri della maggioranza, figure chiamate a supportare il lavoro degli assessori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza Picena: rischio Tari in aumento per il debito Cosmari

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