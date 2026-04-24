Il consigliere Nicolas Sampaolo, recentemente chiamato a gestire le questioni ambientali, ha ricevuto anche il compito di affrontare un debito consistente con il Cosmari. La questione riguarda i pagamenti dovuti per i servizi di gestione dei rifiuti, che risultano ancora non saldati. A breve, Sampaolo dovrebbe presentare alcune proposte per risolvere la situazione e trovare una soluzione con l’ente di gestione dei rifiuti.

Al consigliere Nicolas Sampaolo, che ha appena ricevuto la delega all’ambiente, chiediamo quali soluzioni intenda mettere in atto per risolvere il problema dei crediti che il Cosmari vanta nei confronti del Comune di Potenza Picena, per effetto dei quali i cittadini si vedranno aumentare la Tari di quasi un milione e 200mila euro nel prossimo triennio". È una delle richieste che lancia Tommaso Gaballo, consigliere del gruppo di minoranza Idea Futura a Potenza Picena. Le sue parole arrivano dopo che il sindaco Noemi Tartabini ha assegnato, nei giorni scorsi, le nuove deleghe a cinque consiglieri comunali di maggioranza. Per questo, l’esponente dell’opposizione lancia una serie di proposte e quesiti indirizzati ai neo delegati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Maxi debito con il Cosmari. Cosa propone Sampaolo?"

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