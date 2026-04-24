Potenza | nasce Giò Mami D’Oro il tributo alla solidarietà di Giovanna

A Potenza è stata costituita un'associazione chiamata Giò Mami D'Oro, dedicata alla memoria di Giovanna Soldo, deceduta ad agosto. La creazione dell'organizzazione mira a mantenere vivo il ricordo della persona scomparsa, attraverso iniziative di solidarietà e supporto alla comunità locale. La nascita del gruppo è stata annunciata recentemente e coinvolge diverse persone che condividono l'obiettivo di ricordare Giovanna.

? Cosa sapere Nasce a Potenza l'associazione Giò Mami D'Oro per ricordare Giovanna Soldo, scomparsa ad agosto.. L'organizzazione promuoverà attività benefiche e raccolte fondi per la comunità e l'Istituto Savio.. A Potenza nasce l’associazione Giò Mami D’Oro per onorare la memoria di Giovanna Soldo, scomparsa il 3 agosto 2024 a Craco durante un’escursione in quad, trasformando il dolore in impegno sociale. Il progetto nasce dalla volontà di Mario Sardone e di un gruppo di amici che intendono dare continuità all’altruismo di una donna di 45 anni che ha saputo distinguersi per la sua solarità e disponibilità. Il nome dell’organizzazione riflette il legame affettivo più profondo, essendo composto dalle iniziali dei figli della donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza: nasce Giò Mami D’Oro, il tributo alla solidarietà di Giovanna Notizie correlate Mami: il nuovo linguaggio scenico di Banushi alla TriennaleLo spettacolo Mami di Mario Banushi apre la nona edizione del festival FOG presso la Triennale di Milano, proponendo una riflessione profonda sulla... Milano celebra Gio Ponti: nasce il nuovo tempio del design all’ADIMilano si prepara a un potenziamento del proprio patrimonio culturale legato al design attraverso l’apertura di un nuovo spazio permanente dedicato...