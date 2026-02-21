Il postino diventa robot ’Boxi’ per le consegne dell’ultimo miglio

Un postino ha iniziato a usare il robot ‘Boxi’ per consegnare pacchi nelle zone più trafficate della città. La causa è la ricerca di metodi più veloci e efficienti per le consegne dell’ultimo miglio. Il robot si muove autonomamente tra le strade affollate, portando pacchi fino alle abitazioni. Questo esperimento mira a ridurre i tempi di consegna e il traffico nelle aree centrali. L’uso di robot come ‘Boxi’ sta diventando sempre più comune nel settore della logistica urbana.

Da sempre la mobilità, in particolare quella legata alla logistica, ha rappresentato un campo di applicazione privilegiato per lo sviluppo tecnologico. Nell’era dell’e-commerce Poste Italiane ha deciso di guardare al futuro avviando la sperimentazione di ’ Boxì ’, il postino-robot in grado di recapitare pacchi e corrispondenza garantendo la cosegnata ’dell’ultimo miglio’. Sviluppato in collaborazione con l’ Università di Modena e Reggio Emilia, responsabile dello sviluppo della meccanica, e il Politecnico di Milano che ha curato l’architettura software e dell’intelligenza di bordo. Questo veicolo autonomo è alimentato da batterie ed è in grado di muoversi in maniera autonoma e a emissioni zero.🔗 Leggi su Quotidiano.net

