Matteo Rizzo ha dichiarato di aver esaurito le energie fisiche dopo aver speso molto durante l'evento di squadra per conquistare il bronzo. La sua prestazione nel free program maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è appena conclusa, lasciando intendere la fatica accumulata durante la competizione.

Si è da poco concluso il programma di Matteo Rizzo nel free program maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro, in attesa della conclusione della gara e delle performance dei migliori, è momentaneamente all’ottavo posto della classifica. L’italiano, dopo aver emozionato tutti portando all’Italia il bronzo nel Team Event, è apparso oggi leggermente affaticato sul ghiaccio dell’Ice Skating Arena. Il 27enne nato a Roma ha ottenuto un punteggio di 158,88, per un totale di 243.18 punti. Rizzo non è stato perfetto sul quadruplo toeloop ma ha comunque portato sul ghiaccio tutta la sua qualità negli altri elementi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Rizzo: “Ho terminato le energie fisiche, ho speso troppo nel team event per il bronzo”

L’Italia del pattinaggio di figura conquista il suo terzo bronzo olimpico nel Team Event.

L’Italia mette a segno la sua sesta medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

