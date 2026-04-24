PostePlus, il servizio digitale gratuito di Poste Italiane, permette agli utenti di seguire facilmente ogni spedizione effettuata o ricevuta online. Grazie a questa piattaforma, è possibile controllare lo stato dei pacchi in modo rapido e diretto, offrendo un modo pratico per gestire le consegne senza dover ricorrere a procedure complicate. Il servizio si rivolge a chi effettua spesso acquisti online o riceve pacchi regolarmente.

PostePlus è il servizio digitale gratuito di Poste Italiane grazie al quale chi effettua un acquisto online o riceve spesso dei pacchi può monitorare in modo semplice e immediato ogni spedizione. Grazie a tale strumento, si possono tenere sotto controllo le consegne senza dover consultare ogni volta più siti e senza inserire manualmente il codice di tracciamento. Con PosterPlus, infatti, ogni spedizione è associata al proprio nominativo e si può visualizzare comodamente nella dashboard personale, a condizione che il mittente abbia attivato il servizio. A che serve PostePlus. Se si è fuori città e si è in attesa di un pacco, il servizio PostePlus permette di gestire la consegna in modo semplice e gratuito.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - PostePlus trasforma la spedizione e cambia la consegna in un solo istante

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