Carlo Conti trasforma la consegna di Sanremo a Stefano De Martino in un momento di Tv memorabile

Durante la serata finale del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha affidato la conduzione a Stefano De Martino, rendendo il momento particolarmente memorabile. Conti ha gestito la consegna della vittoria con eleganza e attenzione ai dettagli, creando un passaggio di testimone che ha attirato l’attenzione del pubblico. La scena si è conclusa con un gesto che ha segnato simbolicamente il cambio di conduzione.

Carlo Conti ha scelto come scrivere l'ultima scena del suo Festival. E l'ha scritta bene, con classe, fiuto, scaltrezza e senso dello spettacolo, riabilitando il suo ultimo Sanremo mentre lo consegnava nelle mani del suo successore.