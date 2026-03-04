Non solo libri alla De Gemmis | il nuovo progetto che trasforma la biblioteca in ' antenna' contro la violenza

La biblioteca metropolitana 'De Gemmis' si unisce alla rete nazionale del progetto 'I rifugi', assumendo il ruolo di presidio culturale contro la violenza di genere. La trasformazione della struttura in una vera e propria 'antenna' mira a offrire supporto e sensibilizzazione sulla problematica. La decisione è stata ufficializzata con l’obiettivo di integrare l’offerta culturale con iniziative di tutela e prevenzione.

Con l'adesione al progetto nazionale 'I riguf', la struttura di strada Lamberti diventa presidio culturale contro la violenza di genere La biblioteca metropolitana 'De Gemmis' entra ufficialmente nella rete nazionale del progetto 'I rifugi', diventando presidio culturale contro la violenza di genere. Nella mattinata di venerdì 6 marzo, sarà ufficialmente inaugurato uno spazio dedicato, allestito con libri dedicati al tema, e un cartello informativo con i numeri utili per la richiesta di aiuto, tra cui il 1522. Così anche la biblioteca di strada Lamberti si trasforma in "un'antenna territoriale permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere".