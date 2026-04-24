Porto sempre con me una sua foto Chi è Jawad Ali Ahmad il bimbo fan di Papa Leone ucciso in Libano

Durante una visita in Turchia e Libano, il Papa ha raccontato di portare sempre con sé una foto di un bambino libanese. Quel bambino, un fan di Papa Leone, lo aveva atteso con un cartello di benvenuto in una delle occasioni ufficiali. La storia di questo bambino è diventata nota attraverso le parole del Papa, che ha condiviso il suo ricordo di quell’incontro speciale.

Papa Leone XIV ha dichiarato di portare sempre con se la foto di un bambino libanese che lo attese con un cartello di benvenuto in mano durante la visita apostolica in Turchia e Libano. Quel bambino oggi non c’è più, è stato ucciso poco dopo «in questa prima parte della guerra», ha detto oggi il Pontefice. Jawad Ali Ahmad ha perso la vita in un raid, sotto le macerie della sua casa nel quartiere di Hayy el- Sullom, a sud di Beirut. La foto del ragazzino sciita, che esultava per il nuovo Pontefice, fece il giro del mondo. Fu scattata il 30 novembre. Le urla di Jawad furono catturate da diversi fotoreporter presenti sul posto. Jawad Ali Ahmad, il bimbo impazzito di gioia all'arrivo di papa Leone in Libano, è stato estratto dopo che per tre giorni era rimasto sotto le macerie di casa sua nel quartiere di Hayy el-Sullom.🔗 Leggi su Open.online

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