lapo elkann e sua moglie joana lemos incontrano papa leone xiv foto

Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos hanno incontrato il Papa Leone XIV. L’evento si è svolto in modo semplice, senza grandi cerimonie. Entrambi hanno stretto la mano al Papa e scattato alcune foto ricordo. L’incontro è durato pochi minuti, ma ha lasciato il segno tra i presenti.

Nella giornata di ieri 4 febbraio 2026, Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos hanno incontrato Papa Leone XIV nel corso dell’udienza generale in Aula Paolo VI. All’udienza generale in Aula Paolo VI tenuta da Papa Leone XIV erano presenti anche Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos. Un incontro emozionante a cui entrambi hanno partecipato con grande partecipazione, come mostrato dalle immagini condivise sui social dalla stessa ex pilota di rally raid. Non appena hanno avuto la possibilità l’imprenditore e la sua consorte si sono avvicinati con compostezza a Papa Leone XIV. Entrambi hanno avuto la possibilità di stringere e baciare la mano de Pontefice e scambiare quattro chiacchiere con lui. 🔗 Leggi su Novella2000.it

