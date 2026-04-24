Porto Empedocle | arrestati ladri di rame alle turbine eoliche

Due uomini sono stati arrestati a Porto Empedocle con l’accusa di aver rubato 251 metri di rame dalle turbine eoliche di una società energetica. Il furto ha causato danni stimati in oltre 26 mila euro alla Moncada Energy Group. Gli investigatori hanno recuperato parte del materiale rubato e hanno portato i sospetti in cella. La polizia ha avviato le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili nella zona.

? Cosa sapere Due uomini arrestati a Porto Empedocle dopo il furto di 251 metri di rame.. Danni alla Moncada Energy Group stimati in oltre 26.000 euro per le turbine.. Due uomini sono stati arrestati in flagranza dalla Polizia di Stato nel piazzale della Moncada Energy Group S.r.l. a Porto Empedocle, dopo aver tagliato 251,7 metri di cavi in rame dalle turbine eoliche dell’impianto. Il colpo al sito industriale situato sul lungomare è stato scoperto grazie alla prontezza dei vigilantes dell’Ancr Security di Catania, che hanno segnalato i movimenti sospetti all’interno dell’area esterna tramite il numero di emergenza 112. Gli agenti del Commissariato di Porto Empedocle sono intervenuti immediatamente, sorprendendo i due individui proprio mentre stavano accatastando il materiale rubato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Empedocle: arrestati ladri di rame alle turbine eoliche Notizie correlate Turbine eoliche tra clima e biodiversità: sono davvero un pericolo per gli uccelli?Le turbine eoliche, o torri eoliche, sono strutture che, attraverso l’utilizzo di pale, trasformano l’energia cinetica del vento in energia. Furti di rame a Catania: arrestati due ladri colti in flagranzaLa Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di controllo su tutto il territorio di Catania per prevenire e contrastare i furti di cavi di rame. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Porto Empedocle, arrestati due ladri di rame; Porto Empedocle, colpo fallito al porto: ladri di rame arrestati con 250 metri di cavi pronti per la fuga; Per Aquam, a Porto Empedocle un incontro sulla cultura e le storie del viaggio marittimo; A giudizio Amata, condannata Cannariato. Porto Empedocle, colpo fallito al porto: ladri di rame arrestati con 250 metri di cavi pronti per la fugaTentativo di furto sventato nel pomeriggio di domenica a Porto Empedocle, dove un’operazione congiunta della polizia ha portato all’arresto di due giovani sorpresi mentre stavano trafugando materiale ... scrivolibero.it Sorpresi a rubare in uno stabilimento a Porto Empedocle, due arrestiI poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato due persone – 28 e 24 anni, entrambi di Canicattì – con l’accusa di furto aggravato. I due indagati sono stati sorpresi a rubare cavi ... grandangoloagrigento.it Storie del viaggio marittimo, a Porto Empedocle l’incontro “Per Aquam” L'appuntamento dedicato alla cultura e alle storie del viaggio marittimo previsto per martedì 29 aprile 2026 alle ore 17:30... - facebook.com facebook